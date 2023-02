Vitória tenta superar jejum de 10 anos contra o Náutico

Acabar com um jejum para iniciar a reabilitação na Copa do Nordeste. Essa é a missão do Vitória na noite de quinta-feira (23), quando recebe o Náutico, no Barradão. Em situação bastante delicada na tabela de classificação, o rubro-negro busca, na quinta rodada, a primeira vitória no regional. A bola rola a partir das 19h e os ingressos estão à venda.

Para levar alegria à torcida, o Leão vai precisar repetir o feito de 15 de setembro de 2013, quando venceu o Náutico pela última vez. O jogo válido pela Série A do Brasileiro teve o placar de 2x1 construído por Dinei, que marcou duas vezes. Hugo Cabral descontou. O rubro-negro era comandado por Ney Franco, que mandou a campo jogadores como Renato Cajá e Maxi Biancucchi.

De lá para cá, Vitória e Náutico se enfrentaram outras sete vezes. O Leão perdeu três partidas e quatro terminaram empatadas. Um dos jogos com marcador igualado foi o último disputado entre as equipes, em 29 de agosto de 2021. O 1x1 foi registrado na Série B. Bruno Oliveira anotou para o Vitória e Vinícius para o Náutico. O rubro-negro tinha o técnico Wagner Lopes à beira do campo.

Vencer o Náutico e acabar com o jejum de 10 anos é de fundamental importância para os planos do Vitória na Copa do Nordeste. Após dois empates e duas derrotas, o Leão ocupa a sexta posição do Grupo A, fora da zona de classificação, pois apenas os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final. Já o Náutico é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos.