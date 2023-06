Vitória terá ao menos um reforço contra o Criciúma

O Vitória contará com o reforço do seu capitão contra o Criciúma. Após cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo, Zeca voltará ao time para reforçar a lateral direita no jogo das 18h de domingo (11), no Barradão. O jogo, válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro, vai marcar o encontro de dois integrantes do G4.

Depois de vencer o Tombense fora de casa, por 2x1, terça-feira (6) à noite, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no interior de Minas Gerais, o rubro-negro somou 25 pontos e assegurou a liderança da competição sem depender de nenhum outro resultado. Osvaldo usou a braçadeira na ocasião.

O Criciúma está na 4ª colocação, com 20 pontos e um jogo a menos. A equipe catarinense fechará a 11ª rodada na quinta-feira (8), às 16h, quando recebe o Juventude, no estádio Heriberto Hülse.

Na partida contra o Tombense, Zeca foi substituído por Railan e o técnico Léo Condé optou por jogar com três zagueiros, com João Victor entrando no lugar de Zé Hugo. Diante do Criciúma, a tendência é que Railan e João Victor fiquem entre os reservas.

Os atacantes Léo Gamalho, Welder e Matheusinho, lesionados, seguem em tratamento. O meia Giovanni Augusto está em fase de transição. Ele está aprimorando a forma física e será reavaliado nos próximos dias para identificar se há a possibilidade de utilização dele diante do Criciúma.

O elenco rubro-negro se reapresentará na Toca do Leão na manhã de quinta-feira (8), quando dará início aos preparativos para o jogo de domingo.