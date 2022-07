Vitória terá leitura facial de sócios na entrada ao Barradão

O Vitória passará a ter reconhecimento facial dos sócios no acesso aos jogos no Barradão. A tecnologia será implantada até o final deste mês através de parceria com o novo patrocinador do clube, o Grupo SBS, que atua no ramo de segurança patrimonial.

Os equipamentos serão instalados nas catracas do estádio e custeados pelo patrocinador, que terá como contrapartida a exibição da marca na numeração dos uniformes dos jogadores.

A leitura facial será feita através da foto que o próprio torcedor irá cadastrar no aplicativo do plano de sócios "Sou Mais Vitória". O rubro-negro irá aproximar o rosto do equipamento, que irá autorizar ou não a entrada dele no estádio.

A ideia do clube é que a tecnologia já passe a funcionar no próximo jogo do Vitória no Barradão, que acontecerá no dia 17, um domingo, às 17h, contra o Paysandu, na 15ª rodada da Série C do Brasileiro.

"A partir do momento que o torcedor baixa o aplicativo e tira a foto. Quanto ao dia 17, estamos correndo contra o tempo, o clube e a empresa. Não é uma coisa simples e nem fácil. A meta é dia 17, mas até o final do mês funcionará", afirmou o diretor de marketing do Vitória, Adilson Baptista.