Vitória terá mais de um mês de intertemporada até estreia na Série B

Léo Condé não teve nenhum intervalo prolongado para treinar o elenco entre os jogos desde que foi contratado para assumir o cargo de técnico do Vitória. O maior espaçamento entre as partidas foi durante o Carnaval, quando o rubro-negro ficou quatro dias sem entrar em campo, entre o duelos com ABC e Náutico, pela Copa do Nordeste.

Forçadamente, o treinador terá tempo de sobra para fazer ajustes no time a partir de agora. Serão 37 dias de hoje até 15 de abril, quando o Leão estreia na Série B do Brasileiro, contra a Ponte Preta. Voltar para a elite do futebol nacional é o principal objetivo da temporada e alcançar esse objetivo vai ajudar o torcedor a esquecer as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta quinta-feira (9), na Toca do Leão, após o triunfo por 2x0 contra o Ceará, na quarta-feira (8) à noite, no Barradão, e treinará também sexta e sábado. Apenas o domingo está previsto como folga.

A vitória contra o Ceará foi a primeira sob o comando de Léo Condé, que já havia estado à frente do time em outras sete partidas. O treinador ficou satisfeito com o resultado conquistado com gols de Tréllez e Diego Torres.

"Uma equipe equilibrada, sem a bola, agressiva para marcar. Claro que não dá para ser agressivo o tempo inteiro. Nossa defesa teve um bom posicionamento", afirmou o técnico. "Vão passando os jogos e vamos fazendo observações. Com os treinos vou ter uma leitura melhor. Mas acredito que começamos a encontrar um caminho. Não só pelos resultados, mas pela postura nos jogos".

Léo Condé assumiu o Vitória após a demissão de João Burse. O primeiro treinador da temporada comemorou o acesso à Série B no ano passado e participou de toda a montagem do elenco atual. A pré-temporada do Leão foi iniciada em 28 de novembro. Por coincidência, Burse teve a mesma quantidade de dias que Léo Condé terá para aprontar o time. Foram 37 dias de preparação até a estreia na pré-Copa do Nordeste, em 5 de janeiro.

Antes do começo da Série B, Léo Condé terá uma boa oportunidade para testar o time. No próximo dia 22, o Vitória encara o Campinense, às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande. A partida é válida pela rodada derradeira da fase de grupos da Copa do Nordeste. Já eliminado, o Leão entrará em campo apenas para cumprir tabela, mas o jogo já funcionará como um teste para o torneio nacional.