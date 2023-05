Vitória terá Welder na vaga de Léo Gamalho contra o Botafogo-SP; confira escalação

Ídolo do Vitória, Santiago Tréllez vai precisar esperar outra oportunidade para estrear na Série B do Brasileiro pelo Vitória. Contra o Botafogo-SP, a vaga no ataque rubro-negro será ocupada por Welder. O ex-jogador do Jacuipense vai exibir a camisa titular do Leão pela primeira vez. Ele foi o escolhido pelo técnico Léo Condé para substituir Léo Gamalho, vetado pelo departamento médico porque machucou a panturrilha esquerda.

Um dos 12 reforços do clube para a divisão de acesso, Welder só defendeu o Vitória uma vez. Ele entrou no lugar do próprio Léo Gamalho no segundo tempo do triunfo por 3x0 contra a Ponte Preta, na estreia da competição, e ficou no banco nos dois jogos seguintes, mas não foi utilizado.

Outro centroavante do elenco, Tréllez ainda não entrou em campo nem mesmo durante as partidas. Sequer foi relacionado para o jogo contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, o único disputado pelo Vitória fora de casa na competição.

"Eu estou muito satisfeito com o elenco que a gente tem. Nós temos duas peças para cada posição. Em algumas posições nós temos até três peças, jogadores de bom potencial que têm ficado até de fora da relação. Essas ausências em algum momento acabam acontecendo, mas com o elenco que eu tenho em mãos hoje, eu tenho condições de mandar a campo uma equipe competitiva sempre", afirmou o técnico Léo Gomes.

A mudança no ataque vai ocorrer em função de ordens médicas, mas a do meio-campo é por opção. Léo Condé vai promover a estreia do volante Diego Fumaça contra a equipe paulista. Recuperado da lesão na coxa esquerda, ele vai assumir a função de primeiro homem do setor, desempenhada por Léo Gomes nas últimas duas rodadas.

Cotado para ser titular logo na estreia da Série B, Diego Fumaça se machucou durante o único jogo-treino da intertemporada, disputado contra o Bahia de Feira, no Barradão, no dia 8 de abril. O primeiro escolhido para o lugar dele foi o zagueiro Marco Antônio, que também se lesionou e ainda não está à disposição.

Diego Fumaça voltou a treinar com o grupo na semana passada, mas como só tinha feito duas atividades com bola, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Londrina. O volante não é o único liberado pelo departamento médico para reforçar o Vitória diante do Botafogo-SP.

O meia Giovanni Augusto, contratado para ser o camisa 10 do time na Série B, está novamente à disposição, após se recuperar do edema na coxa que o tirou dos jogos contra ABC e Londrina. Ele voltou a treinar com o elenco na tarde de segunda-feira (1º) e deve começar contra o Botafogo-SP no banco de reservas. Matheusinho, que preencheu a lacuna na rodada passada alternando de posicionamento com Osvaldo, se saiu bem e deve ser mantido no onze inicial.

"São duas boas opções, com características diferentes. A gente está analisando a equipe do Botafogo-SP, pra gente tentar mandar a campo a melhor equipe possível, com a melhor estratégia possível. São dois jogadores que têm um potencial muito bom e qualquer um dos dois que eu fizer a opção eu tenho certeza que vai oferecer o melhor", despistou o técnico Léo Gamalho.

O Vitória vai entrar em campo contra o Botafogo-SP com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Diego Fumaça, Rodrigo Andrade e Osvaldo; Matheusinho, Welder e Zé Hugo.