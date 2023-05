Vitória toma gol no fim e cede empate ao Avaí na Ressacada: 1x1

O Vitória empatou por 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, neste sábado (27), pela Série B. O time comandado por Léo Condé abriu o placar no primeiro tempo e comandou as ações até o intervalo, mas caiu muito de rendimento na etapa final e levou o empate.

Wellington Nem assinou o gol do Vitória e Waguininho, o do Avaí. Com o resultado, o time baiano chegou a 19 pontos e se manteve na liderança. No entanto, pode perder a posição para Vila Nova e Criciúma, que jogam contra Ponte Preta e Mirassol, respectivamente, no domingo (28), pela 9ª rodada. O Avaí segue na 16ª colocação, agora com oito pontos, e entrará na zona de rebaixamento se a Ponte vencer a equipe goiana.

Léo Condé não contou com cinco jogadores: Léo Gamalho, Matheusinho, Zé Hugo e Giovanni Augusto estavam vetados pelo departamento médico. Garçom do time, Osvaldo apresentou desgaste físico e nem viajou para Florianópolis. O capitão Zeca também foi poupado, ficou como opção no banco de reservas e entrou no intervalo do jogo.

Diante das baixas, o comandante rubro-negro fez quatro alterações e ainda mudou o esquema tático. Pela primeira vez na competição, o rubro-negro foi escalado com três zagueiros. Railan, João Victor, Wellington Nem e Santiago Tréllez foram as novidades no onze inicial.

O Vitória volta a campo na sexta-feira (2), às 21h30, quando recebe o Ituano, no Barradão. O Avaí joga no sábado (3), às 16h, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.

Bola em jogo

O Vitória foi superior no primeiro tempo e o torcedor não demorou a comemorar. Em sua primeira chance como titular na Série B, Wellington Nem marcou aos 18 minutos do primeiro tempo com uma ajudinha do adversário. O goleiro Ygor Vinhas errou na saída e a bola acabou de presente nos pés do atacante. Ele tocou para Santiago Tréllez e recebeu de volta. Levantou a cabeça, escolheu onde bater e estufou bonito a rede: 1x0. Foi o primeiro gol do jogador pelo Vitória.

Confiante, o próprio Wellington Nem quase ampliou na sequência ao carimbar o travessão - Marco Antônio pegou o rebote e desperdiçou. Depois, Railan avançou até a linha de fundo e cruzou. Wellington Nem desviou e Rafinha não conseguiu finalizar bem. A bola ainda voltou para Railan, que mandou para fora.

O Avaí tentou reagir com Rafael Gava, que chutou na entrada da área e viu a bola parar na defesa do Leão, aos 33 minutos. Pouco depois, Rafael Gava apareceu outra vez para lançar Gustavo Santos, que se mandou pela esquerda, deixou a marcação para trás e exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo.

Nos acréscimos, o goleiro rubro-negro ainda apareceu mais uma vez para defender novo chute de Rafael Gava após bate e rebate na área. Apesar das tentativas, os donos da casa foram para o intervalo em desvantagem no marcador e sob vaias.

O Vitória voltou para o segundo tempo com duas mudanças por ordens médicas. Com uma entorse no tornozelo, Lucas Arcanjo foi substituído por Dalton. Railan, com um mal-estar, deu lugar a Zeca. O time fez menos investidas na etapa final. Na bola parada, o Avaí quase empatou o jogo. Rafael Gava cobrou falta na área e Dalton saiu mal do gol, mas Roberto cabeceou para fora.

Pouco criativo, o rubro-negro não levou perigo à meta do Avaí e acabou pagando por isso. Aos 38 minutos, Natanael cruzou da esquerda e Waguininho cabeceou no canto de Dalton. Tudo igual na Ressacada: 1x1. O Avaí ainda teve a chance de virar o jogo nos acréscimos com Felipinho, mas o goleiro do Vitória defendeu o chute.

Avaí 1x1 Vitória (Série B do Brasileiro – 9ª rodada)

Avaí: Ygor Vinhas; Thales (Igor Dutra), Roberto, Alan Costa e Natanael; Xavier (Júlio César), Eduardo e Rafael Gava; Dentinho (Felipinho), Gustavo Santos (Gustavo Modesto) e Vitinho (Waguininho). Técnico: Gustavo Morínigo.

Vitória: Lucas Arcanjo (Dalton), Railan (Zeca), Camutanga, João Victor, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade (Léo Gomes), Wellington Nem (Welder) e Rafinha (Thiago Lopes); Santiago Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Estádio: Ressacada

Gols: Wellington Nem, aos 18 minutos do 1º tempo; Waguininho, aos 38 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Xavier, Natanael, Eduardo, Marco Antônio e Júlio César

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Renan Aguiar da Costa (CE) E Anne Kesy Gomes de Sa (FIFA/AM).