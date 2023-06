Vitória treina troca de passes e finalizações de olho no Guarani

O Vitória teve mais um dia de preparação de olho na partida contra o Guarani, pela 13ª rodada da Série B. Na tarde desta quarta-feira (14), o elenco rubro-negro treinou finalizações e fez atividades em campo reduzido.

Depois de passarem por exame de termografia e pré-treino na academia, os jogadores foram a campo. No gramado do CT Manoel Pontes Tanajura, Léo Condé comandou trabalhos técnicos e táticos.

Primeiro, o grupo fez atividade focada na troca rápida de passes em triangulação, com movimentação e finalizações. Depois, o técnico orientou um enfrentamento individual, com o jogador partindo com a bola dominada tendo apenas o goleiro à sua frente como obstáculo.

Em seguida, Léo Condé separou os prováveis titulares para a próxima partida e conduziu uma atividade de organização ofensiva, usando metade do campo. Do outro lado, os demais participaram de um jogo em campo reduzido, comandado pelo auxiliar Ricardo Amadeu.

Para finalizar, foram divididos três times, que trabalharam em sistema de rodizio. Enquanto dois se enfrentavam em campo reduzido, o terceiro ficava no apoio.

Léo Gamalho, Vicente e Welder treinaram separadamente. Já o volante Dionísio fez trabalhos de recuperação na academia, completando o dia com voltas ao redor dos campos do CT.

Os jogadores voltam a trabalhar nesta quinta-feira (15), em dois períodos. Por causa da pausa pela Data Fifa, o Vitória só volta a jogar no dia 25, quando enfrentará o Guarani. A partida será disputada a partir das 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).