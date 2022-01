Vitória vai fazer contra-proposta ao Metalist por venda de David

As negociações entre Vitória e Metalist por David não chegaram ao fim e o atacante ainda pode deixar a Toca do Leão em breve. De acordo com o presidente em exercício do rubro-negro, Fábio Mota, o clube ucraniano solicitou uma contra-proposta, que será enviada sexta-feira (28).

"Não recebemos nova proposta. Nos pediram uma contra-proposta da proposta que nós não aceitamos, pois não vendemos nas condições que ali estavam. Eles nos ligaram. Já estou falando direto com o Metalist e fiquei de mandar amanhã. A gente vai mandar amanhã a proposta", afirmou Fábio Mota.

As negociações começaram na semana passada e ocorreram inicialmente com o intermédio dos empresários de David. Na ocasião, Daniel Casagrande, agente do jogador, informou que a proposta consistia em pagar 1,2 milhão de dólares e o Vitória seguiria com 20% dos direitos econômicos para uma venda futura. Desse valor, o clube baiano receberia 996 mil dólares (aproximadamente R$ 5,4 milhões), já que tem atualmente 83% dos direitos. O restante é dividido da seguinte forma: 7% dos empresários e 10% do empresário Luciano Cortizo, que agenciou David no começo da carreira.

A proposta foi recusada pelo Vitória, e David se ausentou por seis dias da Toca do Leão, ficando de fora do triunfo por 1x0 contra o Barcelona de Ilhéus, na segunda rodada do Campeonato Baiano. As faltas seriam motivadas por um outro entrave, este sem envolver o clube ucraniano: a divisão de percentual dos direitos econômicos de David.

O jogador tem contrato com o Leão até 2024. Na última renovação, feita em maio de 2021, ainda na gestão de Paulo Carneiro, Daniel Casagrande afirma ter ficado acertado que David passaria a ter 10% dos próprios direitos. No entanto, o acerto não constou no contrato final que foi assinado.

"Isso não tem mais discussão. O Vitória não reconhece o que não tem em contrato. O contrato que está registrado na CBF não tem cláusula nenhuma", afirma Fábio Mota. "Tive (contato) com um dos empresários, inclusive o que assinou os contratos, e disse a ele que não tinha como o Vitória reconhecer. David está reintegrado ao time e treinando normal". O jogador voltou a treinar na quarta-feira (26).