Vitória vai jogar com VAR pela primeira vez na Série B

Pela primeira vez na Série B, o Vitória fará uma partida com o uso da tecnologia do VAR. O árbitro de vídeo começará a ser utilizado na Segundona a partir da 20ª rodada, que marca o início do returno, e assim seguirá nos 190 jogos restantes da competição.

A estreia da ferramenta será em Avaí x Coritiba, nesta sexta-feira, (20) às 19h, na Ressacada, duelo que abre o segundo turno. No caso do Leão, o primeiro jogo com o VAR na Série B será contra o Guarani, neste sábado (21), às 16h30, no Barradão.

Para a partida, a CBF escalou Pathrice Wallace Corrêa Maia, do Rio de Janeiro, como o árbitro de vídeo. Ele será acompanhado de Christiano Gayo Nascimento, do Distrito Federal, como assistente, e Renato Cardoso, de Minas Gerais, como observador.

Já a arbitragem de campo terá Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa. O trio é do Tocantins. O Vitória entra no segundo turno na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 16 pontos. Já o Guarani é o 6º colocado, com 30 pontos.

Apesar de ser a estreia do árbitro de vídeo na Série B, o Leão já jogou com a tecnologia antes. A primeira vez do rubro-negro com o VAR foi em abril, no triunfo por 2x1 sobre o Altos, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

No duelo seguinte, pela semi, a ferramenta também estava disponível, e validou o primeiro gol do Ceará no triunfo por 2x0 sobre o Vitória. Em um outro lance, o juiz foi até a cabine, consultou o vídeo e decidiu pela expulsão de Gabriel Dias, do Vovô, por ter acertado o pé no rosto de Wesley.

Além do torneio regional, o Leão também fez duas partidas pela Copa do Brasil, contra o Grêmio, que tiveram a ferramenta. No jogo de ida, chamou a atenção a paralisação de oito minutos para validar o gol de Ricardinho, o primeiro da vitória gaúcha por 3x0 no Barradão. Na volta, o VAR chamou o árbitro para revisar um toque de mão de João Pedro. O juiz expulsou o jogador e marcou o pênalti para o tricolor, convertido por Jean Pyerre.