Vitória vai lançar camisa popular; confira preço

O torcedor do Vitória terá acesso em breve a uma camisa oficial com preço popular. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (13) pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida na Toca do Leão. O uniforme custará R$ 129 para o rubro-negro comum e R$ 99 para os que são sócios. A previsão é que a venda esteja disponível em até 60 dias.

O Vitória lançará seus novos uniformes na quinta-feira (14), às 19h, no Salvador Shopping, quando a loja oficial do clube será reaberta no local. Jogadores, dirigentes e o mascote do Leão participarão do coquetel.

Os novos uniformes serão lançados pelo Vitória em parceria com a Volt, nova fornecedora e patrocinadora do clube. Durante a coletiva, o presidente Fábio Mota também anunciou o Grupo Heineken como novo patrocinador.

"O Vitória é um clube de 3,5 milhões de torcedores, que tem uma camisa forte, a gente trabalha muito. (...) Nós hoje anunciamos com muito orgulho essa parceria com a Volt, que está chegando no mercado forte, da mesma forma que anunciamos a parceria com a Heineken", afirmou Fábio Mota.