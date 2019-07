Vitória vence e Bahia só empata pelo Brasileiro de Aspirantes

Com o pé direito. Assim começou a trajetória do rubro-negro na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira (25), o Vitória recebeu o Figueirense no Barradão e venceu por 2x0, graças aos gols de Matheus Augusto e Eron.

Autor do primeiro gol, Matheus Augusto saiu do banco substituindo Marcelo ainda na primeira etapa e foi crucial para o triunfo rubro-negro. O Vitória jogou com Caíque, Wellisson, Gabriel, Jonathan e Gabriel Gomes (Mateus Moraes); Guilherme, Cedric (Eduardo) e Renzo; Marcelo Rosa, Eron e Marcelo (Matheus Augusto, substituído por Júlio na etapa final).

O Leão larga na segunda fase como líder de seu grupo. Isso porque, na outra partida, Santos e Internacional ficaram no empate em 1x1 dentro da Vila Belmiro.

O Vitória está no grupo D junto a Internacional, Santos, e Figueirense, adversário da vez. Nesta segunda fase, oito times são divididos em dois grupos com quatro equipes cada. Os jogos acontecem em formato de ida e volta, com os dois melhores de cada chave avançando às semifinais do torneio.

Na primeira fase, o rubro-negro comandado por João Burse ficou em terceiro lugar após conquistar 12 pontos em oito jogos.

O Vitória volta a campo na sexta-feira (2) da semana que vem contra o Internacional, novamente no Barradão.



Bahia sai na frente, mas leva empate no final

O Bahia também enfrentou uma equipe de Santa Catarina, mas não teve a mesma sorte. Jogando contra o Avaí, na Ressacada, o tricolor saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, mas contou com gol de Cristiano para buscar o empate.

Já na segunda etapa, conseguiu virar o jogo para 2x1 com gol marcado pelo zagueiro Brunão, só que levou um gol de pênalti no finalzinho e volta para Salvador com um empate na bagagem.

Igualdade no Sul! Pelo Brasileirão de Aspirantes, o Tricolor empatou com o Avaí por 2 a 2. Veja os gols de Cristiano e Brunão #BBMP pic.twitter.com/nAhfLhwMgl — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 25, 2019

O tricolor está no grupo C junto a Avaí, Goiás e Grêmio. Este último, inclusive, venceu nesta quinta (25) com uma goleada por 4x0 contra o esmeraldino goiano em pleno Serra Dourada e lidera a chave.

O Bahia foi a campo com Geovane, Willean Lepo, Ignácio, Brunão e César; Edson, Vinícius (Paulinho) e Cristiano (Carlinhos); Gustavo, Gabriel Esteves e Caíque (Jonatas).

O próximo compromisso do time de transição do Bahia é contra o Goiás, na próxima quinta-feira (1), em jogo previsto para acontecer no Pituaçu.

*com supervisão do subeditor Miro Palma