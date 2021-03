Vitória vence o Águia Negra na estreia da Copa do Brasil: 1x0

O Vitória teve sucesso no primeiro jogo decisivo da temporada. Na noite desta terça-feira (9), o rubro-negro venceu o Águia Negra e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. O jogo único, que marcou a abertura do torneio, foi vencido por 1x0, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. David marcou o primeiro gol da edição 2021 da competição.

VITÓRIA PROPÔS O JOGO

A primeira oportunidade clara de gol do jogo foi do Vitória. Aos 17 minutos, Vico aproveitou lançamento, invadiu a área, ficou de cara para a meta, buscou o canto, mas mandou para fora. O Águia Branca respondeu com Guilherme Feitoza, que bateu forte no meio do gol e viu Lucas Arcanjo defender.

O Vitória chegou outra vez com Vico. Jogador rubro-negro mais propositivo da etapa inicial, o atacante limpou a marcação e tentou acertar o ângulo, mas o goleiro Táfine fez bela defesa. Samuel também arriscou, mas mandou por cima do travessão. Já Wallace aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou firme e viu o goleiro do time sul-mato-grossense exibir bom reflexo pra evitar que a bola encontrasse a rede.

A última investida do Vitória antes do intervalo foi mais uma vez com Vico. Depois de boa troca de passe do rubro-negro, o atacante mandou para o gol, mas Táfine conseguiu desviar.

SEM SUFOCO

Como precisava vencer para seguir na competição, o Águia Negra voltou para o segundo tempo tentando se lançar um pouco mais ao ataque, mas não teve sucesso. Guilherme Feitoza até teve a chance de abrir o placar ao ficar livre diante de Lucas Arcanjo após contra-ataque, mas mandou a bola em cima do goleiro.

Antes, o Vitória já tinha tido boa oportunidade com Gabriel Bispo. O volante cobrou falta e viu Táfine ir no canto para fazer a defesa. O goleiro do Águia Negra também defendeu o desvio de Wallace. Ele só não conseguiu levar a melhor aos 27 minutos, quando Ygor Catatau foi na linha de fundo e deu passe açucarado para David. De frente para o gol, o prata da casa estufou a rede e definiu o placar: 1x0.

O gol deu boa dose de tranquilidade ao rubro-negro, que ficou em desvantagem numérica aos 34 minutos, quando João Pedro foi expulso de campo.

PARA OS COFRES

Nessa primeira fase da Copa do Brasil o Vitória faturou R$ 1,235 milhão. O rubro-negro já havia garantido R$ 560 mil por disputar o torneio e receberá mais R$ 675 mil de premiação por ter avançado à segunda fase. O próximo jogo do Leão pela competição nacional será contra Rio Branco-ES ou Sampaio Corrêa, que se enfrentam na quarta-feira (10), às 18h.

TEM CLÁSSICO

O Vitória muda a chave novamente e volta a disputar a Copa do Nordeste. O rubro-negro entra em campo no sábado (13) para encarar o primeiro Ba-Vi de 2021. O clássico, válido pela 3ª rodada do regional, acontecerá no Barradão, às 16h.

FICHA TÉCNICA

Águia Negra 0x1 Vitória - 1ª rodada da Copa do Brasil

Águia Negra: Táfine, Robinho, Virgulino, Pedrão (Fabiano) e Marquinhos; Jorginho (Careca), Fernandinho (Thedesco), Adãozinho (Rafael Xavier) e Mário Lúcio; Felipe (Fagner) e Guilherme. Técnico: Rodirgo Cascca.

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Gabriel Santiago (Maykon Douglas); Vico (Ygor Catatau), Samuel (Eron) e David (Hitalo). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS)

Gols: David, aos 27 minutos do 2º tempo.

Cartão amarelo: Marquinhos Bahia, Fernandinho, Gabriel Bispo, Filipe Panek, Pedrinho

Cartão vermelho: João Pedro

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto.