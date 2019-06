Vitória vence o Bahia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes

O Vitória levou a melhor no clássico Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, válido pela 3ª rodada da competição. O rubro-negro venceu a partida disputa na noite de quarta-feira (6) por 3x1. Eron (duas vezes) e Luan Gabriel assinaram os gols do Leão. Cristiano marcou para o Bahia. O tricolor mandou o jogo no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O resultado fez o Vitória somar cinco pontos e subir da 6ª para a 3ª colocação do Grupo B. Com seis pontos, o Bahia se manteve na liderança do Grupo A. As equipes voltam a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes na quinta-feira (13), às 15h. O Leão encara o Coritiba, no Barradão. O Esquadrão enfrenta a Ponte Preta, no estádio no Moisés Lucarelli, em Campinas.