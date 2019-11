Vitória vence o Ceará e conquista o penta do Nordestão sub-20

O time sub-20 do Vitória fez bonito e conquistou mais um título da Copa do Nordeste. Na noite desta sexta-feira (29), o Leãozinho bateu o Ceará por 2x0, no estádio Batistão, em Aracaju, e se tornou pentacampeão do Nordestão.

O título foi conquistado de forma invicta e começou a ser construído no segundo tempo. Depois do passe de Paulo Vitor, Gabriel Santiago invadiu a área e bateu forte para abrir o placar, aos 20 minutos.

Aos 31 minutos foi a vez de David ampliar o marcador. Ele aproveitou o cruzamento de Hítalo e, de cabeça, não deu chance ao goleiro cearense, decretando o título rubro-negro.

A conquista do Nordestão foi a terceira do Vitória nos últimos cinco anos. Maior vencedor da competição, o Leão levantou o troféu nos anos de 2004, 2006, 2015, 2017 e 2019.