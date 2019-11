Vitória vence o Ceará e é campeão da Copa do Nordeste sub-20

O Vitória é campeão da Copa Nordeste sub-20. Aliás, pentacampeão. O Leão derrotou o Ceará por 2x0 na noite desta sexta-feira (29) e conquistou o torneio pela quinta vez.

O título foi conquistado no estádio Batistão, em Aracaju - sede das semifinais e da decisão. Gabriel Oliveira e David, ambos no segundo tempo, marcaram os gols do jogo. O Ceará ainda desperdiçou um pênalti quando o Vitória já vencia por 2x0.

A campanha rubro-negra teve três triunfos e cinco empates, sem nenhuma derrota.

Os outros troféus foram conquistados em 2004, 2006, 2015 e 2017. Esta foi a décima edição do torneio, do qual o Vitória é o maior vencedor.