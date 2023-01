Vitória vence o Jacuipense por 1x0 e vai à fase de grupos do Nordestão

No duelo entre o Leão da Barra e o Leão do Sisal, o Vitória levou a melhor sobre o Jacuipense e garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. A classificação veio com o triunfo por 1x0 sobre o time de Riachão, na tarde deste domingo (8), no Barradão.

A vitória rubro-negra foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Santiago Tréllez aproveitou o rebote do goleiro Jean e abriu o placar. O Leão criou muitas chances durante a partida, mas o resultado magro foi o suficiente para garantir o retorno da equipe à fase de grupos do torneio regional após um ano fora.

Eliminado na segunda eliminatória do Nordestão, o Jacuipense não conseguiu a vaga inédita, mas receberá premiação de R$ 180 mil pela participação.

Em busca do primeiro objetivo na temporada, João Burse promoveu duas mudanças na equipe titular. Léo Gomes entrou no lugar de João Pedro, enquanto o lateral esquerdo Vicente ficou com a vaga do machucado João Lucas. No Jacupa, Jonilson Veloso repetiu o mesmo time que goleou o Altos na primeira eliminatória.

Com o apoio da torcida, o Vitória começou a partida em ritmo frenético. O Leão se lançou ao ataque e antes dos 10 primeiros minutos criou pelo menos três grandes chances para abrir o placar. Na passagem em velocidade, Vicente foi derrubado na risca da grande área. Os rubro-negros pediram pênalti, mas o árbitro deu falta fora da área.

Em boa parte do primeiro tempo, o Jacuipense adotou a postura de buscar o contra-ataque. O jogo do Leão do Sisal passava, principalmente, pelos pés do camisa 10 Welder, que tentava achar o atacante Jeam.

A maior posse de bola dava também mais presença ofensiva ao Vitória. Faltava apenas acertar o pé. Na jogada individual, o volante Rodrigo Andrade passou pelo marcador e mandou uma bomba. A bola explodiu no travessão. Na volta, Diego Torres tocou para Tréllez, mas o colombiano estava impedido.

A situação rubro-negra mudou aos 33 minutos. Osvaldo arriscou chute forte. O goleiro Jean deu rebote nos pés de Tréllez. O atacante só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes, colocando o Vitória em vantagem.

Em desvantagem, o Jacuipense voltou do intervalo com Jonilson no lugar do meia Flávio. Mas quem quase deixou tudo igual foi o atacante Jeam. Ele pegou a bola cortada pela defesa rubro-negra e mandou uma bicicleta. Seria um golaço.

Apesar da boa chegada do Jacuipense, o domínio da partida seguiu com o Vitória, O Leão repetiu a primeira etapa e empilhou chances perdidas. Tréllez e Rafinha tiveram boas oportunidades para ampliar o placar, mas ficaram no quase.

Sem conseguir se impor diante do Vitória, as melhores chances do Jacuipense foram em bolas paradas. O cruzamento de Radar na área bateu em Léo Gomes. Os jogadores do Jacupa ficaram revoltados pedindo toque de mão. O árbitro mandou o lance seguir.

Em outra cobrança de falta, Radar bateu direto. A bola tinha endereço certo, mas o goleiro Dalton se esticou todo e conseguiu evitar o empate. Seguro na defesa, o rubro-negro se segurou até o final e comemorou a classificação.





FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Jacuipense - 2º jogo da pré-Copa do Nordeste

Vitória: Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio (John) e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres (Alisson Santos); Gegê (João Victor), Tréllez e Osvaldo (Rafinha). Técnico: João Burse.

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Willian Kaefer (Fábio Matos), Fábio Bahia (Jeferson), Flávio (Joilson) e Welder; Willian (Robinho) e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.

Estádio: Barradão

Gols: Tréllez, aos 33 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Osvaldo, Gegê (Vitória); Willian Kaefer (Jacuipense)

Público pagante: 11.760 torcedores

Renda: R$ 115.082,50

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Júnio, auxiliado por Rodrigo Guimarães Pereira e Vanessa Santos Azevedo (trio de Sergipe)