Vitória viaja para enfrentar o Mirassol; confira provável escalação

A delegação do Vitória viajou na manhã desta quinta-feira (18) para enfrentar o Mirassol. A equipe fará escala na capital São Paulo e tem São José do Rio Preto como destino final, onde ficará hospedada e fará, nesta tarde, o último treinamento para o confronto. O município fica a aproximadamente 15 quilômetros do estádio Municipal de Mirassol, palco do jogo. A bola rola na sexta-feira (19), às 19h.

Para a 7ª rodada da Série B do Brasileiro, o técnico Léo Condé relacionou 22 jogadores. O meia Giovanni Augusto e o centroavante Léo Gamalho não estão entre eles. O primeiro segue tratando a contusão na panturrilha direita. O segundo está recuperado de uma tendinite na panturrilha, mas ainda passa por transição física e não tem liberação para voltar a atuar, o que deve ocorrer para o jogo diante do CRB.

Quem também não viajou foi o volante Rodrigo Andrade, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O técnico Léo Condé não confirmou o substituto. Diego Fumaça e Gegê são os principais candidatos.

Há também a possibilidade de ele utilizar os dois, com Gegê como terceiro homem no meio-campo. Nesse caso, Matheusinho ficaria como opção entre os reservas. Outra possibilidade que também coloca Matheusinho no banco é a entrada de Thiago Lopes no time.

Há também a possibilidade de haver mudança no ataque. Santiago Tréllez marcou gol nas únicas duas vezes em que entrou em campo na Série B, no decorrer dos jogos contra Botafogo-SP e Atlético-GO, e pode ganhar nova chance entre os titulares com o técnico Léo Condé. Nesse caso, Welder voltaria para o banco.

Uma provável escalação do Vitória contra o Mirassol tem Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Diego Fumaça e Thiago Lopes (Gegê); Osvaldo, Welder (Tréllez) e Zé Hugo.