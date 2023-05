Vitória visita Botafogo-SP em jogo que vale liderança da Série B

Recuperar a liderança da Série B do Brasileiro. Esse é o objetivo do Vitória na noite desta sexta-feira (5), às 21h30, quando enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com 100% de aproveitamento, o Leão vai tentar vencer o quarto jogo seguido no campeonato e voltar ao topo da tabela de classificação.

Como tem nove pontos somados, um empate também recoloca o time comandado por Léo Condé na primeira colocação. O rubro-negro foi ultrapassado pelo Criciúma, que já jogou pela quarta rodada e foi a 10 pontos após empatar com o Londrina em 1x1. O Vitória leva a melhor que a equipe catarinense no saldo de gols (8 contra 4).

O jogo contra o Botafogo-SP será o segundo do Leão como visitante. Na estreia fora de casa, vitória por 3x0 contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Apesar do bom retrospecto recente, Léo Condé acredita que o Vitória enfrentará dificuldades diante da equipe paulista. "É sempre complicado jogar com o Botafogo-SP lá. É uma equipe que iniciou bem também a competição", afirmou o técnico.

Serão dois jogos como visitante na sequência. Depois do Botafogo-SP, o Vitória vai enfrentar o Ceará, na quarta-feira (10), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. "Todos sabem da dificuldade que é jogar contra eles lá. A nossa meta é sempre o próximo jogo. A gente não está fazendo cálculo e programação de pontos. A gente está sempre tentando fazer o melhor em cada partida e espero continuar fazendo isso até o final da competição".

A ordem dos jogos foi invertida. A partida contra o Botafogo-SP é válida pela 5ª rodada e foi antecipada porque a contra o Ceará, da 4ª, precisou ser adiada, porque a equipe cearense disputou na última quarta-feira (3) a final da Copa do Nordeste contra o Sport. E ficou com a taça.

"A competição é difícil. A gente começou muito bem, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente. São dois jogos difíceis que a gente vai ter fora de casa", projetou Léo Condé.

Novidades

O Vitória terá duas mudanças para a partida contra o Botafogo-SP. Recuperado de lesão na coxa, o volante Diego Fumaça vai estrear com a camisa vermelha e preta. Léo Gomes volta a ser opção no banco de reservas. No ataque, Welder foi o escolhido para substituir Léo Gamalho, vetado pelo departamento médico porque machucou a panturrilha esquerda.

Léo Condé também volta a ter o meia Giovanni Augusto à disposição. Ele se recuperou do edema na coxa, mas nessa partida deve começar como opção no banco de reservas para a manutenção do atacante Matheusinho no onze inicial.

"A partir do momento em que você está conseguindo bons resultados nos jogos, a gente está tendo um bom intervalo de uma partida para a outra, então não tem por que mexer muito na equipe. A base vai ser mantida. É claro que umas duas ou três peças a gente muda de uma partida para a outra, por questão de lesão, necessidade ou, também, por estratégia, mas a base da equipe vai ser a mesma que jogou os três primeiros jogos", afirmou Léo Condé.

O Vitória vai entrar em campo contra o Botafogo-SP com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Diego Fumaça, Rodrigo Andrade e Osvaldo; Matheusinho, Welder e Zé Hugo.