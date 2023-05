Vitória visita o Ceará para voltar à liderança da Série B

O Vitória é o único time com 100% de aproveitamento na Série B e, nesta quarta-feira (10), vai defender a manutenção desse status. Às 19h, o Leão visita o Ceará no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo adiado da 4ª rodada. Vale a liderança para o time baiano.

"A gente tem que aproveitar o momento. Estamos vivendo um momento bom, de muitas vitórias. Isso é muito bom, até para a nossa confiança. Temos que manter essa pegada, principalmente no início", prega o volante Léo Gomes, titular na últimas três partidas e autor do gol que abriu a vitória por 3x0 contra o Botafogo-SP na rodada passada, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Antes, o Leão já havia batido Ponte Preta e ABC, pelo mesmo placar de 3x0, além do Londrina, por 2x0. Quatro vitórias e 11 gols marcados. Não apenas o ataque funcionou bem até aqui como a defesa segue inabalada. O rubro-negro não teve a rede balançada, feito que não era registrado em quatro jogos seguidos desde 2019, quando o clube também disputou a divisão de acesso.

"Trabalho está sendo muito consistente. Não é só a linha de defesa, passa por Osvaldo, por Welder, por Léo Gamalho, o pessoal da frente correndo, ajudando. Quando eles ajudam, facilita nosso trabalho lá atrás", disse o volante Léo Gomes.

A partida contra o Ceará será a terceira fora de casa na competição e a segunda seguida. Outra boa apresentação reconduzirá o Vitória à liderança da Série B. Com 12 pontos, o rubro-negro é o segundo colocado da tabela de classificação, pois foi ultrapassado pelo Criciúma, que tem uma partida a mais e 13 pontos.

Um empate com a equipe cearense é suficiente para o Leão retomar a liderança porque o saldo de gols é melhor do que o do atual líder catarinense (11 contra 5).

Campeão da Copa do Nordeste na semana passada, o Ceará vive situação delicada no torneio nacional. Porteiro da zona de rebaixamento, o alvinegro é o 16º colocado, com quatro pontos. O Vozão vem de empate sem gols com a Ponte Preta. Antes, perdeu duas vezes e venceu uma.

A partida será disputada com portões fechados, porque o clube cearense foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda do mando de campo em função de uma confusão generalizada na arquibancada durante jogo contra o Cuiabá, em 2022.

Apesar da ausência da torcida e dos tropeços recentes do adversário na competição, o técnico Léo Condé projeta um jogo duro no estádio Presidente Vargas.

"Um jogo muito difícil, independentemente de ter torcedor ou não. Ceará é uma equipe que ficou muitos anos na Série A do Brasileiro, desceu ano passado. Jogadores com bagagem de Série A, investiram muito. Atual campeão do Nordeste, não iniciou tão bem a Série B, até por causa desse processo de muitas competições. A gente respeita muito a equipe do Ceará", afirmou o comandante rubro-negro.

"Vamos procurar jogar de maneira equilibrada, entender os momentos do jogo. Não vamos só nos defender, mas também não vamos nos expor. A gente sabe da dificuldade, mas temos possibilidade de trazer um bom resultado de lá e a ideia é trabalhar em cima disso", projetou Léo Condé.

O treinador deve repetir a escalação do time, com Welder mantido no lugar de Léo Gamalho, que segue se recuperando de uma tendinite na panturrilha direita. O Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Welder e Zé Hugo.