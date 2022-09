Vitória x ABC: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e ABC se enfrentam neste domingo (4), pela 3ª rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

A equipe potiguar lidera o Grupo C, com seis pontos, e tem 100% de aproveitamento nesta fase do torneio. O Vitória ocupa o terceiro lugar, com os mesmos três pontos do Figueirense, porém pior saldo de gols (3 contra -3). Os dois primeiros colocados do grupo conquistarão o acesso à Série B.

Confira a seguir informações do duelo entre Vitória e ABC.

Transmissão

Vitória x ABC terá transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 17h.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

ABC: Matheus Nogueira, Richardson, Afonso, Ícaro e Felipinho; Wellington Reis, Érick Varão e Guilherme Nunes; Lucas Douglas, Fábio Lima e Henan. Técnico: Fernando Marchiori.

Arbitragem

André Luiz de Freitas Castro apita o jogo, tendo como assistentes Hugo Sávio Xavier Correa e Tiego Henrique dos Santos Braga (trio de Goiás).

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

Ingresso

Os ingressos estão à venda no Barradão, na Loja do Leão (Shopping Capemi), na Loja Sou Nego (Salvador Shopping) e através do site futebolcard.com. As duas lojas só vendem até este sábado, enquanto a bilheteria do estádio e o site funcionam também no domingo.

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Shopping Capemi

Sábado: das 9h às 16h.

Salvador Shopping

Sábado: das 9h às 17h.

Bilheterias do Barradão

Sábado: das 9h às 17h;

Domingo: das 9h às 18h.

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 42 | Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

- Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da Campanha de Vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra covid-19. As que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar o estádio, desde que acompanhados por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

- Apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória.