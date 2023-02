Vitória x ABC: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Este sábado de Carnaval reserva as emoções de Vitória x ABC, jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. No Barradão, o rubro-negro tenta vencer a primeira partida no torneio, enquanto o alvinegro potiguar vem de triunfo sobre o Sampaio Corrêa durante a semana. Veja a seguir as principais informações do confronto.

Transmissão:

Vitória x ABC terá transmissão ao vivo do SBT (TV Aratu é a afiliada na Bahia) e do canal Nosso Futebol, o pay per view da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). A partida começa às 16h30.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes. Técnico: Léo Condé.

ABC: Simão, Alemão, Richardson, Afonso e Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel e Raphael Luz; Fábio Lima, Felipe Garcia e Maycon Douglas. Técnico: Fernando Marchiori.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Dênis Alves Serafim. Ele terá como assistentes Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva (trio de Alagoas).