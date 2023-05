Vitória x Atlético-GO: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Cheio de moral após vencer nas cinco primeiras rodadas da Série B, o Vitória tentará manter os 100% de aproveitamento na noite deste domingo (14), quando reencontrará o seu torcedor, no Barradão, para encarar o Atlético-GO.

O adversário da vez ainda não perdeu na competição e tem três triunfos e dois empates. Na rodada passada, bateu em casa o Londrina, no jogo que marcou a estreia do técnico Alberto Valentim no comando do time. Confira a seguir as informações do confronto.

Transmissão:

Vitória x Londrina terá transmissão ao vivo da Band e do canal de pay-per-view Premiere. A partida começa às 18h.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Matheusinho (Thiago Lopes); Osvaldo, Welder e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Atlético-GO: Ronaldo, Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon e Heron; Renato Alves, Rhaldney e Shaylon; Bruno Tubarão (Matheus Régis), Igor Torres e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem:

O árbitro da partida é João Vitor Gobi. Ele terá como assistentes Miguel Catâneo Ribeiro da Costa e Leandro Matos Feitosa (trio de São Paulo).

Ingressos:

PONTOS DE VENDA

Sites Futebol Card (ingresso avulso) e Sou Mais Vitória (check-in para sócio)

Já à disposição, 24h

Shopping Capemi

Sábado (13): das 10h às 16h

Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela

Sábado (13): das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Domingo (14): a partir das 10h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60



Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48