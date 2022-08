Vitória x Brasil-RS: restam 1.500 ingressos de cadeira, e há mudança nos pontos de venda

A torcida do Vitória se prepara para bater o recorde de público no Barradão este ano. De acordo com parcial divulgada pelo clube na noite desta quinta-feira (11), os ingressos de arquibancada para Vitória x Brasil de Pelotas estão esgotados, restando só pouco mais de 1.500 para o setor cadeira.

Esses bilhetes restantes serão vendidos sexta-feira exclusivamente nas lojas oficiais do Capemi e do Salvador Shopping. Com isso, as bilheterias do Barradão, que estavam previstas para funcionar, não abrirão. No site da Futebol Card também não há mais entradas disponíveis. O preço da cadeira é R$ 80 / R$ 40 (meia).

O estádio rubro-negro tem capacidade oficial de 30.704 torcedores. O recorde de público pagante em 2022 é de 27.671 na derrota por 2x1 para o Volta Redonda, pela 9ª rodada.

O jogo contra o Brasil de Pelotas terá início às 17h de sábado (13). É a última rodada da fase classificatória da Série C, e definirá o futuro do Vitória, que busca uma vaga no G8, quanto do time gaúcho, que luta contra o rebaixamento para a Série D.

O Leão é o 10º colocado, com os mesmos 26 pontos do Remo, 8º colocado. O Brasil está em 18º lugar, com 17 pontos, três a menos do que o Floresta, primeira equipe fora do Z4.