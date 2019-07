Vitória x Criciúma no Barradão: saiba onde comprar ingressos

Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória precisa da ajuda de seu torcedor para iniciar reabilitação na divisão de acesso e deixar a zona de rebaixamento. Com apenas quatro pontos somados, o rubro-negro recebe o Criciúma na sexta-feira (19), às 21h30, no Barradão. A equipe catarinense tem 12 pontos e ocupa o 12º lugar na tabela.

O torcedor que quiser ir ao estádio, já pode comprar ingressos através da internet (www.futebolcard.com) ou em três pontos fixos. As bilheterias do Barradão funcionarão apenas no dia do jogo. Os bilhetes de arquibancada custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). O valor da cadeira é R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Confira onde e em quais horário é possível adquirir os ingressos para o jogo entre Vitória e Criciúma:

Internet

Terça-feira– a partir das 10h

Quarta-feira– 24h

Quinta-feira– 24h

Sexta-feira – até às 20h

Bilheteria do Barradão

Sexta-feira – das 18h às 23h

Loja Oficial do Vitória no Barradão

Terça-feira – das 9h às 18h

Quarta-Feira – das 9h às 18h

Quinta-feira – das 9h às 18h

Sexta-feira – das 9h às 18h

Loja do Leão/Shopping Capemi

Terça-feira – das 9h30 às 18h30

Quarta-feira – das 9h30 às 18h30

Quinta-feira – das 9h30 às 18h30

Sexta-feira – das 9h30 às 18h30

Loja do Leão/Shopping Lapa

Terça-feira – das 9h às 18h

Quarta-feira – das 9h às 18h

Quinta-feira – das 9h às 18h

Sexta-feira – das 9h às 18h