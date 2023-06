Vitória x Criciúma: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Na liderança da Série B do Brasileiro, com 25 pontos, o Vitória vai defender a posição contra o Criciúma, diante de sua torcida. Depois de bater o Tombense fora de casa, o rubro-negro volta a jogar no Barradão, neste domingo (11), às 18h. A partida é válida pela 12ª rodada. A equipe catarinense vem de derrota por 1x0 para o Juventude, no estádio Heriberto Hülse, e ocupa a 5ª colocação, com 20 pontos. Confira a seguir mais detalhes do confronto.

Transmissão:

Vitória x Cricipuma terá transmissão ao vivo do canal aberto Band e do canal de pay per view Premiere. A partida começa às 18h.

Prováveis escalações:

Vitória: Thiago Rodrigues, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Santiago Tréllez e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Criciúma: Gustavo, Cristovam, Rodrigo, Rayan (Matheus Mancini) e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo e Crystopher; Fabinho, Eder e Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Flavio Rodrigues de Souza (FIFA). Ele terá como assistentes Anderson Jose de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira (Trio de SP).

Ingressos:

PONTOS DE VENDA VITÓRIA X CRICIÚMA



Sites Futebol Card (ingresso avulso)

Sábado (10): 24h

Domingo: até às 19h

Shopping Capemi

Sábado (10): das 10h às 16h

Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela

Sábado (10): das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Domingo (11): das 10h às 19h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60



Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48

Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40