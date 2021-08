Vitória x Guarani: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Em crise e dentro da zona de rebaixamento da Série B, o Vitória inicia o segundo turno com a esperança de apresentar um futebol melhor e se livrar do Z4. Neste sábado (21), o time encara o Guarani. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paulistas terá transmissão do SporTV e do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 16h30.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares; Wesley, Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes

Guarani: Rafael Martins, Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Índio, Tony e Andrigo; Allan Victor, Bruno Sávio e Júlio César. Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Alisson Sidnei Furtado apita o jogo, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (Trio do Tocantins). O VAR será comandado por Pathrice Wallace Corrêa Maia (Rio de Janeiro).