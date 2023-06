Vitória x Ituano: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Após empatar com o Avaí em 1x1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Vitória vai tentar voltar a vencer diante de sua torcida. O rubro-negro recebe o Ituano, nesta sexta-feira (2), no Barradão, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Com 19 pontos, o Vitória lidera a competição. Adversário da vez, o Ituano está em 13º lugar, com 10 pontos. A seguir você confere mais informações do jogo.

Transmissão:

Vitória x Ituano terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Vitória: Dalton, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Osvaldo; Wellington Nem, Santiago Tréllez e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Ituano: Jefferson Paulino, Pacheco, Rafael Pereira, Carlão e Mário Sérgio; Marthã, Thiaguinho e Eduardo Person; Neto Berola, Paulo Victor e Hélio Borges. Técnico: Márcio Freitas.

Arbitragem:

O árbitro da partida é André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Ele terá como assistentes Márcia Bezerra Lopes (RO) e Leonardo Henrique Pereira (MG).

Ingressos:

PONTOS DE VENDA

Site Sou Mais Vitória (check-in para sócio)

À disposição, 24h



Sites Futebol Card (ingresso avulso)

Sexta-feira (2): até às 22h30

Bilheterias do Barradão

Sexta-feira (2): das 15h às 22h30

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60



Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48

Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40