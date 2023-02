Vitória x Jacobinense: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Jacobinense se enfrentam na sexta rodada do Campeonato Baiano, nesta quinta-feira (2), às 19h15, no Barradão. As duas equipes perderam a última partida do estadual e se enfrentam na busca por reabilitação. O rubro-negro perdeu o clássico Ba-Vi e a equipe do interior foi derrotada pelo Atlético de Alagoinhas.

Com apenas quatro pontos, o Vitória ocupa a oitava colocação. O Jacobinense está uma posição acima, em sétimo lugar, com seis pontos somados. Confira a seguir todos os detalhes do jogo:

Transmissão

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Rodrigo Andrade, Eduardo (Diego Torres) e Gegê; Osvaldo, Santiago Tréllez (Léo Gamalho) e Rafinha. Técnico: João Burse.

Jacobinense: Giovani, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel e Caíque; Guga, Ninho Love e Kel Baiano; Pedro Neto, Marion e Jones (Thesco).. Técnico: Paulo Sales.

Arbitragem

Wagner Francisco Silva Souza apita o jogo, tendo como assistentes Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto.

Ingresso

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Bilheterias do Barradão

Quinta-feira: a partir das 13h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Mais Vitória (Bronze)

Arquibancada: R$ 56,00

Cadeira: R$ 84,00