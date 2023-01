Vitória x Jacuipense: escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Jacuipense entram em campo domingo (8) em jogo decisivo pela pré-Copa do Nordeste. A partida marca o segundo jogo dos clubes na temporada e tem clima de final, já que só o vencedor garante vaga na fase de grupos do regional.

As duas equipes avançaram na eliminatória após derrotarem seus adversários na quinta-feira (5). O rubro-negro venceu o Cordino, do Maranhão, por 2x1. Já o Jacuipense goleou o Altos, do Piauí, por 4x1.

A bola rola às 16h, no Barradão - o mando de campo é definido pelo ranking dos clubes na CBF. A partida não será televisionada.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; João Pedro (Léo Gomes), Rodrigo Andrade e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha (Gegê). Técnico: João Burse.

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Willian Kaefer, Fábio Bahia e Flávio; Welder, Jeam e William. Técnico: Jonilson Veloso.

Arbitragem

Rafael Carlos Salgueiro Lima apita o jogo, tendo como assistentes Rondinelle dos Santos Tavares e Ruan Luiz de Barros Silva (trio de Alagoas).

Ingresso

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Shopping Capemi

Sábado (7): das 10h às 16h.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Sábado (7): das 10h às 21h.

Bilheterias do Barradão

Domingo (8): a partir das 10h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60