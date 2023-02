Vitória x Jacuipense: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Jacuipense se enfrentam neste domingo (12), às 16h, no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Será um 'jogo de seis pontos' entre as equipes, que estão de olho na classificação às semifinais do estadual. O Leão do Sisal é o vice-líder, com 13 pontos. Já o rubro-negro ocupa a 5ª colocação, com 10.

O Vitória chega embalado, com dois triunfos seguidos na competição (2x0 sobre Jacobinense e 2x1 sobre Atlético de Alagoinhas). O duelo no Barradão, aliás, marcará a estreia do técnico Léo Condé. Já o Jacuipense, depois de perder para o Bahia de Feira por 3x2 fora de casa, voltou a ganhar na rodada passada, com o 3x1 sobre o Barcelona de Ilhéus no Valfredão.

Confira a seguir todos os detalhes do jogo:

Transmissão

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Thiago Lopes, Léo Gamalho e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Flávio, Fábio Matos; Thiaguinho, Welder e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.

Arbitragem

Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita o jogo, auxiliado pelos assistentes Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha de Matos.

Ingresso

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Bilheterias do Barradão

Domingo: a partir das 10h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 56

Cadeira: R$ 84