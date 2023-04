Vitória x Londrina: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Embalado após vencer Ponte Preta e ABC pelo placar de 3x0, o Vitória tentará manter os 100% de aproveitamento no começo da Série B do Brasileirão na noite dessa sexta-feira (28), quando recebe o Londrina, no Barradão, pela 3ª rodada. A equipe paranaense vem de derrota por 3x0 para a Chapecoense, depois de ter vencido o ABC, por 1x0, na estreia. Confira a seguir as informações do confronto.

Transmissão:

Vitória x Londrina terá transmissão ao vivo dos canais Premiere e SporTV. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Gegê); Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo (Matheusinho). Técnico: Léo Condé.

Londrina: Lucas Frigeri, Ezequiel, Patrick, Xandão e Gustavo Salomão; João Paulo, Carlos Jatobá e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Hugo Cabral e Vinícius Barata. Técnico: Alexandre Gallo.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Paulo Henrique Schleich Vollkopf. Ele terá como assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (trio do Mato Grosso do Sul).

Ingressos:

PONTOS DE VENDA

Sites Futebol Card (ingresso avulso) e Sou Mais Vitória (check-in para sócio)

24h

Bilheterias do Barradão

Sexta-feira (28): a partir das 13h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60



Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48