Vitória x Náutico: veja onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Náutico se enfrentam na quinta rodada da Copa do Nordeste, na quinta-feira (23), às 19h, no Barradão. Em situação delicada na competição, o Leão busca a primeira vitória no regional. Já a equipe pernambucana tenta o terceiro triunfo. O Timbu não terá o meia-atacante Gabriel Santiago, que foi emprestado pelo rubro-negro. Uma cláusula contratual já o impedia de atuar contra o clube que o revelou, mas além disso o jogador está lesionado. Confira a seguir todos os detalhes do jogo:

Transmissão:

Vitória x Náutico terá transmissão ao vivo do canal fechado ESPN, do serviço de streaming online Star+, e do canal Nosso Futebol, o pay per view da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). A partida começa às 19h00.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes. Técnico: Léo Condé.

Náutico: Vagner, Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Diego Matos; Gauto, Nathan e Souza; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Rafael Carlos Salgueiro. Ele terá como assistentes Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva (trio de Alagoas).

Ingressos:

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Bilheterias do Barradão

Quinta-feira (23/02): A partir das 13h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Mais Vitória (Bronze)

Arquibancada: R$ 56,00

Cadeira: R$ 84,00