Vitória x Ponte Preta: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Depois de um começo de temporada de tropeços e eliminações precoces, o Vitória foca as atenções no principal objetivo de 2023: comemorar o acesso à elite do futebol nacional. O primeiro passo será dado no domingo (16), às 18h, quando o rubro-negro estreia na Série B do Brasileiro, contra a Ponte Preta, no Barradão, sob o comando do técnico Léo Condé. Confira a seguir as informações do confronto.

Transmissão:

Vitória x Ponte Preta terá transmissão ao vivo da TV Band e do canal Premiere. A partida começa às 18h.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe, Edson, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh. Técnico: Hélio dos Anjos.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Wagner do Nascimento Magalhães. Ele terá como assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade e Thayse Marques Fonseca.

Ingressos:

Os bilhetes para a arquibancada custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Já a cadeira tem valores de R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia). O sócio Sou Vermelho e Preto pode comprar por R$ 32 (arquibancada) ou R$ 48 (cadeira).

As entradas são vendidas pela internet e em quatro pontos físicos: nos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela, e na Loja do Leão, localizada no Capemi. As bilheterias do Barradão só funcionarão no dia do jogo, a partir das 12h.

Os sócios do clube com acesso garantido também podem fazer o check in, indicando que vão para o duelo, através do site do Sou Mais Vitória.

Pontos de venda: