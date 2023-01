Vitória x Santa Cruz: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

O Vitória estreia na fase de grupos da Copa do Nordeste neste sábado (21), às 17h30, no Barradão, contra o Santa Cruz. O rubro-negro conquistou a vaga após bater Cordino-MA e Jacuipense-BA nas eliminatórias. Em crise no Campeonato Baiano, o Leão quer melhorar a imagem com a torcida diante do adversário pernambucano. Confira a seguir todos os detalhes do jogo de logo mais.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Aratu, afiliada do SBT.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Marco Antônio e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo; Gegê, Léo Gamalho e Rafinha. Técnico: João Burse.

Santa Cruz: Geaze, Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan e Ian Rodrigues; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Lucas Silva, Dagson e Hugo Cabral. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Arbitragem

Caio Max Augusto Vieira apita o jogo, tendo como assistentes Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima (trio do RN).

Ingresso

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

Quinta e sexta-feira: 24h

Sábado: até às 18h30

Shopping Capemi

Quinta e sexta-feira: das 9h às 18h;

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Quinta e sexta-feira: das 9h às 21h;

Bilheterias do Barradão

Sábado: das 10h às 18h30

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60