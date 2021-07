Viúva de Chico Anysio deixa a UTI e segue tratamento para covid-19 em quarto

Malga di Paula, de 51 anos, deixou a UTI e os rins voltaram a funcionar, segundo boletim médico divulgado neste domingo, 11. A viúva de Chico Anysio está internada com covid-19 desde o início do mês.



Ela já respira sem a ajuda de aparelhos e foi tranferida para um quarto no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A mãe dela, que também foi diagnosticada com a doença e internada, segue na UTI.



"Malga Di Paula, internada no Hospital das Clínicas de Passo Fundo (RS) devido a covid-19, respira sem ajuda de aparelhos e seus rins voltaram a funcionar. Teve alta da UTI no último sábado, está no quarto acompanhada de familiar", informou o comunicado.



"Dona Udila, mãe de Malga, está internada no Hospital São Francisco de Assis de Parobé (RS), também devido ao coronavírus e continua estável, respirando sem ajuda de aparelhos. Conforme boletim médico, deixará a UTI em breve", diz o comunicado.



Por fim, a família agradeceu o apoio de todas as pessoas. "Agradecemos todo carinho e orações de todos amigos e fãs. Nossa corrente de energia de cura continua para nossa guerreiras e todos acamados por esta e outras doenças. Nosso carinho às famílias que perderam entes queridos".