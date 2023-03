Viúva de Gal Costa reivindica herança por união estável

Wilma Petrillo, viúva que viveu mais de vinte anos ao lado de Gal Costa e também sua ex-empresária, buscou a Justiça para um reconhecimento de união estável com a cantora e a abertura de inventário do espólio dela.



Com um pedido que pode a render metade da herança de Gal, a viúva também solicita a sua nomeação como inventariante dos bens da cantora. Além disso, se o processo de união estável for aprovado, Wilma também recebe a guarda do filho adotivo de sua ex-mulher, Gabriel Penna Costa, de 17 anos. As informações são do colunista Léo Dias para o portal Metrópoles.

Vivia no anonimato

A empresária Wilma Petrillo, de 72 anos, conviveu com Gal Costa por mais de vinte anos, desde 1998, quando se casou com a artista e comandava a carreira da baiana no anonimato.

Super discreta quando o assunto é sobre vida pessoal, Wilma e Gal cuidaram juntas de Gabriel, filho da cantora. A empresária se manteve durante anos nos bastidores, longe das polêmicas e sites de fofoca, além de não compartilhar fotos das duas nas redes sociais.

De acordo com informações do site Extra, a longa parceria profissional resultou, também, em duas empresas. Uma delas é a Baraka Produções Artísticas.

Gabriel morava com as duas mães no bairro da Bela Vista, em São Paulo, além de dois cachorros da raça golden retriever, que completava a família.