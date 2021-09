Viúva de juiz morta em apart hotel de Ondina foi estuprada e esganada

O homem que assassinou Maria Helena Mazzei Pereira, de 67 anos, confessou o crime e admitiu que esganou e estuprou a idosa. Ela foi encontrada morta no quarto de um apart hotel, em Ondina, nesta quinta-feira (30). As informações são da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que investiga o crime.

O criminoso, que foi preso horas após o crime, foi ouvido na DH/Atlântico e confessou os crimes de estupro e latrocínio. Ele roubou o celular e uma bolsa da vítima, que era sogra do secretário da Fazenda da Bahia (Sefaz), Manoel Vitório (casado com Fabiola Mazzei Pereira desde 2014).

A prisão ocorreu no bairro da Liberdade, onde o celular da vítima foi encontrado, e confessou o crime. Ele também admitiu que escondeu, em uma caixa de energia na Liberdade, o celular que roubou da idosa. O criminoso era contratado de uma imobiliária e tinha acesso ao imóvel há cerca de uma semana. Ele foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o acusado tinha acesso a dois apartamentos do prédio que estavam sendo reformados – inclusive o que foi alvo da ação criminosa.

Reservada e educada

O crime chocou as pessoas do um apart hotel que conheciam a idosa. “Sempre foi uma senhora tranquila. Vinha, fazia de tudo aqui no salão e depois ia para casa na maior serenidade. Terrível isso o que aconteceu com ela", disse um funcionário de um salão de beleza que fica no andar térreo no hotel. Ela era uma cliente antiga. "Ela esteve aqui há 15 dias, mas há anos que ela fazia o cabelo aqui com a gente. A família dela toda só corta aqui, inclusive a filha dela veio aqui ontem", contou.

Uma funcionária de um restaurante de comida a quilo disse que ficou sabendo da notícia logo cedo, com a movimentação dentro do hotel. “Estranhei o entra e sai de gente no início da manhã. Era a polícia atrás de informações. Uma a faxineira viu quando eles (policiais) comentaram que mataram a idosa para roubá-la”, comentou. Ela relatou que a vítima já tinha ido algumas vezes ao restaurante. "Lembro dela. Uma senhora branca e alta. Às vezes, quando não queria comer a comida do hotel, ela vinha para cá. Falava pouco ", contou.



A dona de uma loja que funciona no também no andar térreo disse que ficou sabendo da situação através dos noticiários. “Fiquei estarrecida, pois a conhecida. Era uma mulher bonita, forte e reservada”, disse. Ela pontua a segurança do hotel. “Aqui é tudo cheio de câmera. Quem é de fora e quer ter acesso, tem que ser fotografado e apresentar a identidade na recepção. Mas nem sempre é assim. Tem gente que não é hóspede, não é morador, sequer comprador, mas põe os carros aqui para correr na orla, ir à academia e depois fica circulando no hotel. Os seguranças ficam com receio de abordar, porque as pessoas na maioria das vezes estão bem-vestidas", pontuou.



A família de Maria Helena preferiu não comentar o assunto.

Assassinato dentro de quarto

Maria Helena Mazzei Pereira foi encontrada morta no quarto do apartamento em que vivia no Ondina Apart, em Ondina, na madrugada desta quinta-feira (30). Um parente da vítima já a encontrou sem vida, e deu por falta de alguns objetos pessoais de valor de Maria Helena na casa. O crime aconteceu na noite desta quarta.

A idosa foi achada com lesões no rosto e na perna esquerda. Câmeras de segurança do apart hotel devem ajudar na investigação - segundo a administração do local, elas foram disponibilizadas para a polícia.

O caso é investigado pela 1ª DH/Atlântico. Uma equipe do DHPP esteve no local para solicitar as perícias do corpo e do local.

Em nota, a administração do Ondina Apart lamentou a morte e se solidarizou com a família da vítima. "Esclarece, ainda, que as imagens das câmeras de segurança estão disponíveis para livre acesso da polícia e se coloca à disposição para ajudar no que for necessário", diz ainda o texto.

Maria Helena era viúva do juiz Rui Vinhas Pereira, que faleceu em 2012. Um memorial em homenagem ao juiz aposentado foi inaugurado no bairro dos Maristas, em Senhor do Bonfim. Em Valença, o Paço Municipal foi nomeado em 2016 como Palácio Dr. Rui Vinhas Pereira, em homenagem a ele.

O enterro aconteceu na tarde desta quinta no Cemitério Jardim da Saudade.