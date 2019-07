Viúva de MC Sapão desabafa sobre morte do cantor

A viúva do cantor MC Sapão, Alessandra Fernandes, postou um desabafo sobre a morte do cantor, ocorrida em abril deste ano, na última quinta-feira, 4, no Instagram.



No texto, a mulher diz que transformou seu sofrimento em forças para seguir em frente. "O fato de em vez de estar deprimida em casa vivendo um luto infinito eu ter escolhido ir ao encontro das dificuldades e superá-las, não quer dizer que eu não chore e não sofra", escreveu.



Alessandra falou também sobre o legado deixado pelo marido. "Quando dizem que eu fiquei viúva, sem nada, é mentira. Você deixou um império: nossa família linda, o sonho de muitos", destacou. "Essa família é meu combustível para viver e ser minha melhor versão em todos os segundos da vida", completou.



MC Sapão morreu em 19 de abril de 2019, aos 40 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma pneumonia que o deixou internado por nove dias. Ele teve quatro filhos com Alessandra: Pedro, de 15 anos, Kevin, de 12, Odara, de 10, e Brisa, de 7.