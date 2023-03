Viúva de Pelé abre mão de ser inventariante e família indica outra pessoa

A viúva de Pelé, Márcia Aoki, decidiu não ser responsável pelo inventário dos bens do ex-jogador, que morreu em 29 de dezembro de 2022. O filho do ex-craque do futebol, Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, está sendo indicado para assumir o posto.

Segundo o g1, a decisão foi divulgada pelos advogados de ambas as partes após uma reunião na noite desta quinta-feira (9). Foi redigita uma petição conjunta requerendo que o inventário fique sob responsabilidade do filho de Pelé. No documento também consta a renúncia da viúva.

A juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos, Suzana Pereira da Silva, negou o primeiro pedido do filho de Pelé sob justificativa de que o ex-jogador era casado e a viúva era a primeira na ordem de nomeação legal. “Não há que se falar em nomeação do filho como inventariante”, disse.

Segundo Código de Processo Civil, o filho pode ser nomeado se o cônjuge não tenha interesse ou condições de assumir o cargo. Márcia terá o prazo de 15 dias para se manifestar. Pelé determinou que seu desejo era que a esposa ficasse com 30% da herança.