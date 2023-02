Viúva de Pelé decide não contar detalhes morte do ex-jogador no Fantástico

O ex-jogador Pelé, morreu em dezembro de 2022, junto com a família no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Dois meses depois, a viúva do ex-atleta, Marcia Aoki, deu entrevista ao Fantástico para falar sobre a morte do craque.

A empresária contou que, durante todo o momento da internação, Pelé não acreditava que seria um tratamento, mas que era um momento que precisava enfrentar e se curar mais rapidamente. Se ele tinha uma crise ou um problema, ele pensava no que deveria ser feito, da melhor forma possível. Ele tinha essa essência de vida, uma energia muito grande", disse.

Sobre os últimos momentos de Pelé vivo, Marcia desconversou e decidiu não comentar, mas afirmou que foram horas difíceis e comemorou a reunião em família no dia 24 de dezembro: "É muito difícil falar sobre isso. Ele estava melhorando, estava fazendo a programação para ele passar o Natal em casa".

Eles estavam casados desde 2016 e, desde então, não ficavam expondo a vida pessoal na mídia. Para Marcia, a vida privada de Pelé era de suma importância para o ex-jogador.

“Existia um mundo, tanto meu como dele, muito interior, que eu não dividia com tantas pessoas. E ele também tinha os eventos, mas a vida íntima e particular era dentro de casa. E nisso a gente fez um mundo só nosso", contou.