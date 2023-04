Viúva pede indenização de US$ 1 milhão após marido morto ficar em geladeira de navio

Uma viagem de navio no Caribe acabou virando caso de Justiça. Isso porque um homem, identificado como Robert, morreu durante o passeio, e teve o corpo colocado em uma geladeira de bebidas por quase uma semana, até que a embarcação atracasse novamente na Flórida.

A viúva, conforme a agência de notícias Associated Press, Marilyn Jones, pediu uma indenização de 1 milhão de dólares pelo descaso com o corpo do falecido.

Eles estavam viajando para as ilhas caribenhas, em agosto do ano passado, quando Robert sofreu um infarto e morreu no navio. Na embarcação, os funcionários deram duas opções para a viúva: o corpo ficar na próxima parada, em Porto Rico, ou deixar o companheiro no necrotério do navio, onde só iria sair em uma semana.

Caso a viúva escolhesse a primeira opção, ela teria de pagar com todos os custos do traslado o corpo para os Estados Unidos. Analisando as opções, Marilyn decidiu colocá-lo no necrotério.

Mas, o que era para ser um momento de "descanso", achando que o marido estava realmente na área do suposto necrotério, virou um desespero. Ela descobriu que o local estava fora de uso, e o corpo estava em um saco em estado avançado de decomposição, inchado e verde.

Com a situação do cadáver nada comum, a família não pode se despedir com caixão aberto durante o velório.