Viúvo de Paulinha Abelha chama cunhada de interesseira por conta de herança

Depois que a irmã de Paulinha Abelha, Andrea, comentou na mídia que tinha pedido para ficar com o apartamento da artista, em Aracaju, para conseguir, supostamente, ter mais recursos médicos para o pai, seu Gilson, que sofre Alzheimer, o viúvo da cantora, Clevinho Santana, abriu o verbo contra a cunhada.

Atualmente, Gilson, mais conhecido como Seu Abelha, mora em Simão Dias, interior de Sergipe. A cidade não tem tantos recursos, mas ele foi transferido da capital para o município a pedido da irmã da artista, Andrea Abelha.

O patriarca da família recebia cuidados da cantora e do viúvo de Paulinha. Após a morte da vocalista da Calcinha Preta, Clevinho ficou tomando conta do sogro, mas teve de entregar a guarda de Gilson para a irmã da famosa.

Paulinha e Seu Abelha (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Nesta terça-feira (30), ele enviou um pronunciamento ao site Quem, dizendo que a cunhada estava mais interessada na herança do Seu Abelha, já que ela e as outras irmãs não cuidavam do idoso.

"Como é de conhecimento de todos, a Paulinha juntamente com Clevinho, era quem cuidava e dava total auxílio ao Sr. Gilson. Atualmente, após saberem que o Sr. Gilson tem direito a parte da herança da cantora, e que essa parte só poderá ser acessada pelo seu tutor legal (visto que o mesmo não possui condições físicas e mentais de responder por si próprio, devido à sua doença), houve a manifestação de interesse por parte das irmãs em ficar com a parte do pai, sem seguir com os cuidados”, iniciou.

No entanto, para o viúvo, essa situação não está coerente: “Porém, para Clevinho, isso não seria correto. Se elas querem ter acesso a parte do Sr. Gilson, devem seguir também com a missão de cuidar dele”.

Por fim, ele ainda comentou que as cunhadas querem o dinheiro do pai. “Quem sempre cuidou do Sr. Gilson era Paulinha e eu. As filhas nunca iriam, sequer, visitar. Agora o dinheiro fala mais alto e a inversão de valores também”.