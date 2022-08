Viúvo de Paulinha Abelha é 'intimado' pela família da cantora a sair da casa onde mora

A cantora Paulinha Abelha, que morreu em fevereiro deste ano, sempre deixou claro que sua maior vocação era cantar e dar todos os recursos médicos possíveis para o seu pai, Gilson Santos Nascimento. No entanto, ele vive na cidade de Simão Dias, interior de Sergipe.

A irmã da artista, Andrea Abelha, disse no último fim de semana que pediu para o viúvo Clevinho Santos deixar a casa onde morava com Paulinha para que o pai dela fosse morar na capital. Segundo Andrea, no interior não há recursos médicos específicos para o patriarca da família.

“Aqui em Simão Dias [interior de Sergipe] não tem recursos para ‘painho’. A gente quer ir para a casa. Ele [Clevinho] sair de lá e a gente ir para a casa. É só pra esclarecer pra vocês. Isso não está acontecendo”, detalhou.

Os boatos é que Andrea teria colocado o viúvo de Paulinha para fora da casa do casal. A irmã da cantora negou as informações e exibiu, através de um vídeo nas redes sociais, um áudio onde Clevinho aceita a proposta. “Já está tudo certo, os documentos serão feitos. Vocês vão pegar o dinheiro de vocês e vão vir morar aqui, eu vou sair e a casa vai ficar como está”, disse o cantor.

A equipe de Clevinho, em resposta à coluna de Fábia Oliveira, do Em Off, afirmou que os trâmites já estão sendo feitos e que o artista vai sair da casa do casal por opção dele e um acordo realizado com a família. O sogro estava sob seus cuidados após a morte da vocalista da Calcinha Preta. Depois de um tempo, a família decidiu retornar à Simão Dias, cidade natal de Paulinha.