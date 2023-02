Viúvo de Paulinha Abelha lamenta morte da cantora após um ano: "Ainda sinto muito"

A cantora Paulinha Abelha (1978-2022) morreu no dia 23 de fevereiro de 2022, após ficar internada com um quadro de comprometimento multissistêmico. Um ano depois, o viúvo da artista, Clevinho Santana, comentou como está o sentimento de viver sem a esposa.

O cantor revelou que os dias sem a cantora não estão fáceis, mas que precisa seguir em frente, já que um ano se passou e não poderá trazer de volta a amada.

Os dois estavam casados desde 2020, mas o relacionamento começou em 2017 e desde então, não ficaram separados por tanto tempo. Para Clevinho, a pior parte é ficar sozinho, pois as lembranças são mais recorrentes em sua mente.

Sobre a casa de Paulinha, onde moravam juntos, Clevinho decidiu sair da residência e agora mora de aluguel. Para ele, a paz de viver tranquilamente e longe da família da cantora, não tem preço. Vale lembrar que ano passado, o viúvo da artista comentou que as irmãs de Paulinha só queriam cuidar do pai devido a herança da famosa.

"Saí de lá. Agora moro em Aracaju de aluguel, estou vivendo minha vida, procurei paz. Para mim foi melhor estar em paz. O amor que tive por Paulinha sempre vai existir dentro do meu coração. Perdi o contato com a família dela porque as irmãs dela queriam ficar lá para tomar conta do pai, entramos em um acordo e elas decidiram tomar conta dele. E eu pedi para me retirar da casa", finalizou.