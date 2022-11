Viva a Língua promove festival de cultura de países lusófonos

A relação entre os países lusófonos não acontece apenas por causa do idioma. E quem for à Flipelô - Festa Literária Internacional do Pelourinho neste final de semana vai ter certeza disso, com demonstrações de que as culturas dessas nações têm, entre elas, mais semelhanças que aparentam ter.

Começa hoje o Viva a Língua – Festival da Língua Portuguesa, que vai integrar a festa literária a partir desta sexta-feira, às 20h, com um show terá artistas de Brasil, Portugal e Angola: Luis Trigacheiro (Portugal), Paulo Matomina (Angola), Melly (BA), Magary Lord (BA), Sued Nunes (BA), Banda Didá (BA) e Lazzo Matumbi (BA). No sábado, a música dá lugar à culinária e no domingo, à literatura.

"Paulo Matomina é um angolano de percurso extraordinário, uma das grandes vozes de Angola. Quando Matomina ouvir Magary, vai entender melhor as coisas que tocam lá e Magary vai entender melhor as coisas que tocam aqui. Será uma partilha extraordinária", diz o jornalista português Ricardo Oliveira Duarte, que vive em Salvador desde 2019 e é o organizador do Viva a Língua. No show, que tem direção musical de Jonga Cunha, cada artista vai apresentar canções de seu próprio repertório. No fim, todos cantam juntos.

No sábado, às 16h, os chefs Jacqueline Bispo (Brasil), Luís Kitaba (Angola) e Gonçalo Ramirez (Portugal) se encontram para promover um intercâmbio culinário, no Sesc-Senac do Pelourinho. Cada um deles vai criar três pratos especialmente para o evento. Em seguida, serão criados em conjunto, mais três pratos. Antes, Ricardo vai levar o trio à Feira de São Joaquim, para que cada cozinheiro escolha os ingredientes que vai usar.

Domingo, às 17h, o escritor baiano Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, recebe o colega português José Luis Peixoto, autor de Morreste-me. O tema da conversa é Sem o Mar por Meio: uma Conversa Transatlântica Sobre a Língua Portuguesa. O bate papo faz uma referência ao livro Com o Mar Por Meio - Uma Amizade em Cartas, que reúne a troca de correspondências entre José Saramago e Jorge Amado. Ricardo Oliveira Duarte será o mediador da conversa.

O jornalista diz que pretende apresentar Salvador aos artistas que vêm de fora participar do Viva a Língua, porque acha importante que conheçam a cultura local. "Quero que eles vivam a cidade, que conheçam a Gamboa, São Joaquim, Itapuã... Não é interessante que venham aqui apenas para fazer um concerto", afirma Ricardo. O Viva a Língua tem patrocínio da TAP, companhia aérea portuguesa, e da Prima Empreendimentos.

SERVIÇO

Viva a Língua

Abertura: Sexta-feira (4), às 20h

Artistas: Luis Trigacheiro (Portugal), Paulo Matomina (Angola), Melly (BA), Magary Lord (BA), Sued Nunes (BA), Banda Didá (BA) e Lazzo Matumbi (BA)

Local: em frente à Fundação Casa de Jorge Amado (Largo do Pelourinho)

Ingresso: grátis