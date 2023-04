Viva Salvador: Gil, Caetano, Ivete e Luedji encerram festival com show inédito

Os moradores de Salvador descobriram neste domingo (3) que o cenário do Farol da Barra precisava de quatro elementos para ficar completo. Eram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Luedji Luna e Ivete Sangalo cantando juntos. Foi essa mistura que encerrou a celebração do aniversário de 474 anos da capital baiana, reunindo um mar de gente no cartão postal da cidade.

O quarteto subiu ao palco do Viva Salvador vestido de branco e com muita sintonia. No chão, milhares de mãos estendidas para o alto saudaram a chegada deles. A música escolhida para começar foi Palco, marcante no repertório de Gil. A letra fala sobre a sensação de plenitude de estar em cima de um palco. Não por acaso, traduzia exatamente o momento. Ivete não parou um minuto e Caetano rebolou diversas vezes. Gil também caiu na dança e levou Luedji junto.

“Boa noite Bahia, boa noite, Salvador. Aniversariante, capital cultural do Brasil, hoje e sempre”, saudou Gil. Caetano, Ivete e Luedi fizeram o mesmo, na sequência. “Beleza, gente. Para mim é uma maravilha, um orgulho, uma honra, fazer festa para a cidade que eu mais amo neste mundo. Ao lado do meu irmão Gil, da maestrina Ivete Sangalo, e dessa lua nascente, Luedji”, declamou Caetano. “Que honra imensa pisar neste palco ao lado desses mestres. Aqui está Cabula, Brotas, minha cidade. Essa noite é um presente para mim”, disse Luedji. “É um prazer estar aqui na companhia desses amores, nessa cidade que é o grande amor desse país”, celebrou Ivete.

Daí em diante, o que mais se ouviu foi música. Para todos os climas. Do sagrado ao profano, chegando no Carnaval. A parte religiosa e simbólica, por exemplo, foi explícita em canções como Andar com Fé (Gil), Milagres do Povo (Caetano), Banho de Folhas (Luedji) e Muito Obrigado Axé (Ivete). O show também reservou momentos emocionantes de homenagens a Gal Costa e Moraes Moreira.

Para a alegria da social mídia Laiane Souza, de 28 anos, a canção aguardada por ela estava no repertório. Era Tigresa, de Caetano. Apesar de fã da dupla da Tropicália, foi a primeira vez que ela foi a um show dos dois. “Salvador está muito bem representada. Vemos diversas gerações. Tudo está harmonizando e representando não apenas Salvador, mas a Bahia. E o Farol precisava disso para ficar completo”, disse.

Prefeito Bruno Reis celebra sucesso do Festival Salvador (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

Chave de ouro

O show foi o momento de fechar com chave de ouro uma celebração que acontece desde o dia 15 de março, organizada pela prefeitura de Salvador. Para o prefeito Bruno Reis, este é um momento de alegria, mas também de agradecimento. “Estamos vivendo os nossos melhores momentos de toda a história. Temos muitos motivos para comemorar. A cidade nos últimos anos se reposicionou no Brasil, passando a ser uma cidade desejada por todos. E São Pedro ajudou. Não teve chuva, foi um dia praticamente de Verão”, celebrou o gestor da capital baiana.

Uma grande estrutura foi montada na Barra, incluindo banheiros químicos, segurança e equipe de salva -vidas, para receber as estrelas e a multidão - que pode acompanhar o show também através de telões instalados na Orla.

Pela reação do público, a palavra incrível é a certa para descrever o momento. Além de cantarem juntos, os artistas também fizeram solos. Apesar de não estar comemorando o aniversário ontem, o solo de Luedji cantando Banho de folhas foi um presente para a artesã Rita Rocha.

“Eu me identifico muito com essa música. Ela é linda, mas muito por Luedji, que tem uma voz original e tranquila, ela canta com a alma”, disse Rita, que saiu do Dique do Tororó direto para o Farol da Barra. O local sediou a tradicional “Volta no Dique”, outra atração do Festival da Cidade.

Prestígio

As principais estrelas estavam no palco. Mas outras também fizeram questão de ir para o Farol da Barra prestigiá-las. A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, assistiu ao show do camarote montado pela prefeitura na lateral da pista. A dançarina Lore Improta também estava lá, mas em um cercadinho na frente do palco.

A cantora Ju Moraes e a atriz Fernanda Rodríguez também marcaram presença na frente do palco. Para o ator Dan Ferreira, que é baiano, mas se mudou para o Rio Janeiro quando tinha apenas dois anos, o Viva Salvador foi um momento de celebrar suas raízes.

“Quem nasce na Bahia, por mais que saia, vai voltar. É como Gil fala, da régua e do compasso, para a gente sair e voltar cada vez maior. [...] Estou muito feliz de assistir esse show, porque eu vim pra cá rodar um longa e esse show está sendo a coroação desse momento”, contou Dan, que acabou de finalizar as filmagens do longa “Timidez”.

O cantor Jorge Vercillo estava lá revivendo uma união que já deu certo, mas que agora ganhou um bônus. “A Ivete já tinha feito um especial com Gil e Caetano na Globo, mostrando que não cantava só axé. A Ivete canta o que quer. Isso aqui vai ser um aperfeiçoamento daquele trabalho”, disse.

O show foi transmitido ao vivo na TV Globo, via Globoplay e Multishow. A emissora continuou com flashes da apresentação durante os intervalos da sua programação. Além disso, um programa especial com os melhores foi i exibido após o Big Brother Brasil . Quem foi à Barra ainda foi surpreendido com uma grande e emocionante queima de fogos no final do show: Salvador merece.



*Com orientação de Flavio Oliveira