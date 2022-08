Vivendo do Ócio festeja 16 anos de estrada com show em setembro

A banda baiana Vivendo do Ócio completa 16 anos de estrada e anuciou show especial de aniversário no dia 3 de setembro, no Pelourinho quando dividirá o palco com a banda Terno Rei, na sua primeira vez em Salvador.

A Vivendo do Ócio ficou conhecida nacionalmente em 2009 após o lançamento do álbum Nem Sempre Tão Normal e por ter ganhado o prêmio de Aposta MTV no Video Music Brasil (VMB) do mesmo ano. Consolidou seu trabalho com o lançamento de mais dois álbuns: O Pensamento é um Ímã (Melhor Disco – MTV VMB 2012, Escolha da Audiência, e Melhor Álbum de Rock – Prêmio Dynamite 2013) e Selva Mundo (Lista: 50 Melhores Álbuns Nacionais – Tenho Mais Discos que Amigos), e hoje é uma das bandas mais relevantes da cena.

No início da pandemia em 2020, lançou o álbum Vivendo do Ócio, que atualmente já conta com mais de 2 milhões de reproduções em todas as plataformas de música e foi destaque nos principais portais especializados do país. O single Cê Pode é um sucesso e seu videoclipe conta com diversas participações parceiras, entre elas, as do produtor Rogério Big Bross (Big Bandas, Big Bross Records...) e de Fabrizio Bori, italiano que pai dos integrantes Luca e Davide Bori.

SERVIÇO: Terno Rei (Turnê Gêmeos) + Vivendo do Ócio – 16 anos | Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho, dia 3/9, às 19h | Ingressos: LOTE 1: R$ 60 / R$ 30(ESGOTADO); LOTE 2: R$ 80 / R$ 40; LOTE 3: R$ 100 / R$ 50, à venda no Sympla.