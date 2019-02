Viviane Jungblut vence maratona aquática; baiana fica em 3º lugar

Mesmo recém-chegada de Doha, no Catar, onde participou da etapa do Circuito Mundial, Viviane Jungblut fez jus à sua capacidade de nadar em grandes competições marítimas. Neste sábado, a gaúcha venceu a prova de 10 km que abriu o Campeonato Brasileiro de maratonas aquáticas, na Ilha do Pavão, sede náutica do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Viviane foi protagonista da principal disputa do dia e superou suas adversárias com o tempo de 2h06min24s. Betina Lorscheitter, do Corinthians, terminou em segundo lugar (2h06min46s) e a baiana Aricia Pérée, da Aceb, em terceiro (2h10min30s28).

No masculino, Alexandre Finco conquistou o ouro com o tempo de 1h57min36. Fernando Ponte, que também disputou a etapa de Doha do Circuito Mundial, terminou em segundo (1h58min01) e Bruce Almeida, em terceiro (1h58min03).

O dia também definiu a seleção juvenil que vai disputar a prova de 7,5 km no Campeonato Sul-Americano, no Chile, em abril. Os baianos Ricardo Castro e Lucca Piloto, ambos da Aceb, fizeram dobradinha e classificaram.

Outra baiana que se destacou foi a feirense Ana Clara Guerra, do Acqua Center. A garota de 13 anos venceu a prova de 2,5 km da Copa Brasil em 36min05s. Ela também vai nadar o Sul-Americano.