Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Deixa brilhar

Uma coisa é certa: depois de tanto tempo em casa, os looks que desejamos agora, acabam sendo construídos com uma boa dose de brilho. E o vestido de paetês acaba saindo na frente dos desejos mais fashion. Para você aproveitar muito o seu, boa dica é criar produções diversas que possam passar do dia para a noite numa simples troca de acessórios. Atrás de um modelo de abalar o coração de qualquer fashionista? Confere esse deslumbre da grife Amissima (amissima.com.br) no melhor rosa iluminado.



Um tanto rocker

Uma flat é aquela sandália queridinha para quem está a fim de bater perna por aí com estilo. Esse modelito garimpado na lojinha virtual da Manifesto Shoes (manifestoshoes.com.br), ainda se destaca pela cor lavanda e pela presença de tachinhas que garantem aquela pegada mais rocker á peça. Custa R$ 137,9.

Army

As garotas espertas já elegeram a saia cargo como peça tem que ter em um armário mais fashionista. Atrás de uma para chamar de sua? O vixe amou o modelo no estilo militar à venda no e-commerce da Tuman (shoptuman.com.br) que você leva para casa por R$ 209.

Ele em cena

Depois da febre do bucket o boné volta à tona com força nos looks mais descolados. Dica de stylist: use o seu com um look de alfaitaria no melhor hi-lo. Porém se a ideia é colocar um bem bafônico para jogo, vale aquela espiadinha nessa aposta da Youcom (youcom.com.br), que nasce minimalista com apenas uma frase bordada no branco. Preço: R$ 69,9.

Hit da vez

Se você é ligada em moda, já percebeu que a blusa em tule virou o hit do momento. Curinga, a peça é perfeita para brincar com sobreposições. Esse achadinho do site Q Vestir (oqvestir.com.br), fica incrível se usado por baixo de um vestidoou aquele macacão jeans vintage. Custa R$ 73,9.

Olho nela

As peças utilitárias estão cada vez mais desejadas. E não estou falando apenas das calças, saias e vestidos que nascem com esse apelo funcional. As bolsas também podem despontar com essa função, o que facilita, e muito, a vida de quem as carrega. Curtiu? Então, olhos abertos para essa aposta da Shein (br.shein.com) que custa R$ 95,99 e faz fama pelos bolsões na frente.





Nota 10: As antenadas estão arrasando nos penteados esportivos. Elas aprendem nas redes sociais e desfilam por aí seus coques, rabos, tranças em versões cada vez mais inusitadas.

Nota 0: Uma entrada foi interditada de acesso ao estacionamento pago do teatro, não satisfeito, um carro parou em frente, gerando um tumulto no trânsito e insistindo em acessar o local proibido. De última!