Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Vem verão

Está com saudade da estação mais quente do ano? Para matar um pouco dela, vamos dar uma olhada no preview da coleção verão 23 da Lenny, batizada de Raiar, inspirada na força do amanhecer. Dá para adiantar que o body/maiô é a peça destaque e tem tudo para ser o item desejo. Ela é multiuso, vai da praia até a saidinha à noite graças a estampa poderosa e ao design sofisticado. Em tempo, a marca carioca acabou de inaugurar (no dia 27/07) uma loja nova na cidade, no Shopping Salvador.

Ela em cena

Uma peça que vem fazendo sucesso no armário das mulheres antenadas é a saia cargo. O modelito mais formal fica incrível para o rolê no escritório, já que por ser mais utilitária, ela já carrega uma certa casualidade. Rolou sentimento? Então dá uma espiadinha na aposta da Shop2gether (shop2gether.com.br). Custa R$ 100,9.

Gato mania

Os amantes dos felinos não escondem seu amor pelos bichanos e os gatinhos viraram mania, até na decoração. Se você também faz parte desse time, que tal apostar em um quadrinho criativo e exalar esse amor pela casa? O vixe amou a ilustração da lojinha virtual Quadros Online (quadrosdecoronline.com.br). Preço: R$ 49,90, (imagem + moldura): 24 x 33 cm.

Inverno baiano

A blusa rolê tem a cara do Inverno. Mas se a ideia é apostar na peça para usar em Salvador, cidade na qual vem chovendo bastante, mas que o clima é ameno, boa dica é apostar em uma versão sem mangas, como essa aposta ultracolorida arrematada na Renner (lojasrenner.com.br). Custa R$ 59,9.

Hit do momento

O coturno tratorado é aquela peça “tem que ter” do momento. Se você já cansou dos modelos clássicos na cor preta,que tal injetar cor na sua escolha. O modelito da Arezzo(arezzo.com.br) que se diferencia pelo estilo militar e o shape em lona com detalhes emborrachados. Leve para casa por R$ 339,9.

Olho nela

Vamos de bolsa utilitária para dar um toque beeeem urbano ao look? Essa aposta da Netshoes (netshoes.com.br) é um achado e custa R$ 159. Dica de stylist: aposta em uma calça jogger, mais tênis e top e finaliza com a bag.

Nota 10: As fashionistas estão apostando em um combo fashion cheio de bossa. Elas usam o sapato mocassim tratorado com uma meia curtinha estilo Nike, no melhor social esportivo

Nota 0: Uma cliente entra no estacionamento e passa o cartão para a liberação. A máquina está com defeito. Bem em frente, olha lá a funcionária responsável pelo setor em altos papos sem notar o que acontece à sua volta. De última!